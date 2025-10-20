Омич устроил яркое фаер-шоу для девушки с очень строгим отцом

Для перфоманса ему понадобились графин с бензином и одна спичка.

В ночь на субботу, 18 октября, на улице 16-й Рабочей в Октябрьском округе Омска сгорел автомобиль ВАЗ-111130, более известный как «Ока». Малолитражка принадлежала 52-летнему местному жителю. Сгоревшую машину владелец оценил в 40 тыс. рублей. Мужчина купил авто недавно и даже не успел поставить его на учет.

Проведя расследование инцидента, сотрудники уголовного розыска выяснили, что незадолго до пожара заявитель видел молодого человека, пришедшего к его дочери. Между ними возник конфликт, а спустя некоторое время у мужчины загорелась машина. Спасателей вызвали соседи потерпевшего.

Поджигателем оказался ранее судимый 31-летний омич, проживающий неподалеку. В тот день он пришел поговорить со своей девушкой, но ее отец не пустил парня внутрь. Разозлившись, он вернулся к себе домой, наполнил графин бензином и поджег автомобиль «обидчика».

Графин, найденный на месте преступления, послужил доказательством обвинения. Преступник ранее был осужден за тяжкие деяния, включая грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть жертвы.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Максимальное наказание за совершенное преступление – умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) – составляет пять лет лишения свободы.