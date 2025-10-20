Опыт омского музея представили на конференции в Петербурге

Фестиваль «Книжный дворик», организованный музеем «Искусство Омска», отметили как успешную практику взаимодействия музеев и городской аудитории.

Александр Огурцов

В Санкт-Петербурге завершился ежегодный форум «Музей и город: новая повседневность», который собрал десятки музейных специалистов из регионов России. В течение трех дней участники обменивались опытом проведения городских культурных событий, обсуждали развитие локальных фестивалей и работу с культурным наследием. Форум прошел по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Омскую область представил музей «Искусство Омска», который поделился опытом организации фестиваля «Книжный дворик». Мероприятие состоялось в сентябре во дворе музея – общественном пространстве «Арт-погружение». В программе фестиваля были книжная ярмарка, лекции и дискуссии, встречи книжных клубов и мастер-классы для детей и взрослых. Проект получил высокую оценку экспертов конференции и был отмечен как удачный пример культурного взаимодействия музея и горожан.

– Мы работаем с программой «Родные города» с 2022 года. Вместе продюсировали визуальное оформление скейт-парка, украшали наш музей световой вывеской, организовывали выставки. А в прошлом году открыли музейный дворик «Арт-погружение», где проводятся события в различных опен-эйр форматах: ночные пленэры, концерты, кинопоказы и даже зимние активности, – рассказала заместитель директора музея «Искусство Омска» Анастасия Гараева. – Я не пропускаю музейные конференции, приехала уже во второй раз. В этом году мероприятие стало еще более практико-ориентированным и помогло осмыслить собственный опыт проведения фестивалей.

Александр Марашан

Как отметила директор программы «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова, проект помогает музеям искать новые форматы взаимодействия с аудиторией.

– Мы хотим, чтобы в наших городах было больше ярких событий и насыщенная культурная жизнь, – подчеркнула она. – Во многом это происходит благодаря музеям, которые становятся центрами притяжения. Созданные при нашей поддержке фестивали сегодня входят в число главных культурных событий регионов.

По итогам форума участники получили сертификаты о повышении квалификации в сфере событийного маркетинга и работы с культурным наследием.

Форум «Музей и город: новая повседневность» является частью проекта «Родные музеи», участниками которого являются 25 музеев из Омской, Оренбургской, Тюменской областей, ЯНАО, ХМАО-Югры и других регионов.