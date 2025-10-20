Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

«Это фейк»: в Минцифры опровергли утечку данных с платформы Max

Информация, распространяемая анонимными источниками, оказалась ложной.

Министерство цифрового развития РФ прокомментировало сообщения о возможной утечке персональных данных пользователей национального мессенджера Max. Проведенный специалистами анализ показал, что информация недостоверна и является фейком.

– Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей, – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба платформы Max подтвердила официальную позицию министерства, сообщив, что распространенная информация об утечке данных является ложью.

– В Мax категорически опровергли информацию об утечке. Данные пользователей Мax надежно защищены. Информация об утечке не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками, – цитирует пресс-службу платформы «РИА Новости».

Сообщается, что авторы дезинформации ссылаются на программное обеспечение, которое мессенджером Max никогда не применялось.

Ранее сообщалось, что мессенджер Max стал безлимитным для пользователей популярных тарифов.

·Общество

«Это фейк»: в Минцифры опровергли утечку данных с платформы Max

Информация, распространяемая анонимными источниками, оказалась ложной.
GigaChat

Министерство цифрового развития РФ прокомментировало сообщения о возможной утечке персональных данных пользователей национального мессенджера Max. Проведенный специалистами анализ показал, что информация недостоверна и является фейком.

– Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей, – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба платформы Max подтвердила официальную позицию министерства, сообщив, что распространенная информация об утечке данных является ложью.

– В Мax категорически опровергли информацию об утечке. Данные пользователей Мax надежно защищены. Информация об утечке не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками, – цитирует пресс-службу платформы «РИА Новости».

Сообщается, что авторы дезинформации ссылаются на программное обеспечение, которое мессенджером Max никогда не применялось.

Ранее сообщалось, что мессенджер Max стал безлимитным для пользователей популярных тарифов.

Мария Филимонова