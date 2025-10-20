«Это фейк»: в Минцифры опровергли утечку данных с платформы Max

Министерство цифрового развития РФ прокомментировало сообщения о возможной утечке персональных данных пользователей национального мессенджера Max. Проведенный специалистами анализ показал, что информация недостоверна и является фейком.
– Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей, – говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба платформы Max подтвердила официальную позицию министерства, сообщив, что распространенная информация об утечке данных является ложью.
– В Мax категорически опровергли информацию об утечке. Данные пользователей Мax надежно защищены. Информация об утечке не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками, – цитирует пресс-службу платформы «РИА Новости».
Сообщается, что авторы дезинформации ссылаются на программное обеспечение, которое мессенджером Max никогда не применялось.
Ранее сообщалось, что мессенджер Max стал безлимитным для пользователей популярных тарифов.