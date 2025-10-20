Омский предприниматель стал победителем всероссийского конкурса «Папа года – 2025»

В Москве наградили лауреатов престижного конкурса, посвященного ответственному отцовству и сохранению семейных ценностей.

Общественная палата РФ

С 2014 года в России отмечается День отца. Этот праздник символизирует уважение к семье и роли отца в воспитании детей. Накануне в Общественной палате РФ состоялось торжественное награждение победителей всероссийского конкурса «Папа года – 2025», приуроченного к форуму «Отец года».

Организатором статусного мероприятия выступил Всероссийский общественный союз «Союз отцов России», продвигающий идеи активного отцовства, семейных традиций и патриотического воспитания.

В этом году лауреатов определили в девяти номинациях: «Отцы-герои», «Отцы – защитники Отечества», «Отцы – профессионалы, наставники», «Отцы – активные помощники образовательных учреждений», «Отцы за ЗОЖ», «Отцы-активисты», «Отцы-творцы», «Многодетные отцы» и «Отцы – наставники молодежи».

В номинации «Отцы-активисты» (социальная активность и волонтерство) победителем стал известный омский предприниматель и меценат, руководитель Группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин. При его поддержке реализуется множество социальных, культурных и образовательных инициатив в Омской области и других регионах России.

– В прошлом году был отмечен «Женщинами России», премию которых поддержал, теперь отмечен «Союзом отцов», – цитирует Святослава Капустина медиа «Трамплин». – Спасибо. Действительно, как руководитель Группы компаний замечу, что мы поддерживаем разные социальные инициативы. Особое внимание уделяем образовательным проектам: в 2022 году открыли новую школу – центр современного образования, построенный на принципах гуманной педагогики. Традиционно поддерживаем олимпиады по математике, Национальную премию детского патриотического творчества, турниры по шахматам, бильярду и многое другое. Уверен, вклад в наших детей – это самая стоящая инвестиция!

Ведущие церемонии подчеркнули, что номинация «Отцы-активисты» посвящена тем, кто превращает заботу в поступки, создает спортивные секции, организует дворовые праздники, поддерживает семьи и развивает волонтерские движения.

Конкурс «Папа года» проводится девятый раз и считается одной из главных инициатив, направленных на укрепление института семьи и повышение роли отца в современном обществе.