В два раза: Дед Мороз для омичей подорожал из-за «конской» коммуналки

В Сибирских владениях сказочного дедушки заявили, что выросли расходы на все услуги.

Билеты на праздники в Сибирских владениях Деда Мороза в Большеречье подорожали более чем в два раза.

В этом году взрослый билет стоит 2000 рублей, в прошлом году за него просили 800, детский до 16 лет – 1500 рублей вместо 700, а для детей до трех лет – 150 рублей.

Известно, что новогодние представления пройдут с 15 декабря по 25 января. Однако прежде необходимо зарегистрироваться.

Причину такого резкого роста стоимости в музее-заповеднике «Старина Сибирская» объяснили экономическими причинами: общим ростом расходов.

– Рост цен связан с экономическими расчетами и общим увеличением стоимости услуг. Выросли расходы на подрядчиков, «коммуналку» и так далее. Да и в целом жизнь стала дороже, – пояснили в музее.

При этом во владениях не планируется делать скидку многодетным семьям.