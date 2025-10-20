Лидер партии «Новые люди» Нечаев заявил, что новая цифровая система поможет решить проблему с мигрантами

Президент России подписал документ, утверждающий новую концепцию миграционной политики до 2030 года. Теперь иностранцы, приезжая в Омскую область, будут обязаны оформить «Мигрант ID».

Пресс-служба Кремля

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев прокомментировал решение главы государства, отметив, что принятый указ во многом основан на предложениях, ранее подготовленных партией. По его словам, утвержденная концепция фактически завершает «эпоху мигрантского беспорядка» и создает прозрачную систему контроля за пребыванием иностранных граждан в России.

Одним из ключевых элементов станет система «Мигрант ID», которая уже внедряется в ряде регионов. С 1 сентября она действует в Москве и Московской области, а с лета 2026 года охватит всю страну. Цифровой профиль позволит отслеживать место работы и проживания мигрантов, уровень их доходов и законность пребывания в России. Любое нарушение миграционного законодательства будет основанием для депортации. Отдельно предусмотрено выселение родственников мигрантов, если они не работают и не учатся.

– Это полностью совпадает с нашей концепцией: стране нужны люди, которые трудятся, – отметил Алексей Нечаев. – «Мигрант ID» – это важный шаг. Дальше – реализация в регионах и контроль на местах. Все это отвечает запросу миллионов людей на умную миграционную политику.

В документе также уделено внимание вопросам безопасности. Предусмотрены меры против образования районов с высокой концентрацией иностранных граждан. «Новые люди» уже внесли в Госдуму законопроект, который позволит регионам устанавливать предельную долю мигрантов в каждом районе. При превышении допустимого уровня может вводиться запрет на сдачу жилья в аренду иностранцам.

По мнению Нечаева, реализация этих мер поможет снизить уровень преступности и повысить комфорт жителей.