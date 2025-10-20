Омск-Информ
·Происшествия

На оживленной остановке в Омске из автобуса выпала женщина

Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного.

Вечером в воскресенье, 19 октября, в Ленинском округе Омска произошел инцидент с пассажирским транспортом.

По данным портала «СуперОмск», на остановке «3-я Чередовая» на улице Демьяна Бедного из автобуса № 58 выпала женщина.

Состояние пострадавшей и причины происшествия пока неизвестны, официальной информации не поступало.



