Омичи «сметают» билеты на Шамана за три месяца до концерта

Свободных мест почти не осталось.

Omskinform.ru

6 февраля 2026 года на «G-Drive Арене» в Омске пройдет концерт известного певца Шамана (12+). До мероприятия еще больше трех месяцев, однако омичи уже активно раскупают билеты. По состоянию на 20 октября в продаже осталось всего 1419 мест.

Цена билета на концерт варьируется от двух до десяти тысяч рублей. Первоначально выступление было запланировано на прошлый год, однако его отменили по ряду причин.

33-летний Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, прославился своими патриотичными композициями «Встанем», «Я русский», «Живой» и «Моя Россия».