Омичам объяснили, почему не стоит «отсыпаться» по выходным

Врач предупредила, что длинный сон по выходным нарушает биологические часы.

Нередко люди пытаются «отоспаться» за всю рабочую неделю в выходные дни. По словам врача-терапевта Анастасии Агаевой, делать этого не стоит, поскольку такая привычка может негативно сказаться на самочувствии.

– Если человек рано встает в будни и долго спит в выходные, то у него сдвигаются внутренние биологические часы, как при перелете через несколько часовых поясов. Важно отметить, что именно изменение времени пробуждения сильнее всего сбивает циркадный ритм, – цитирует слова врача RT.

Кроме того, как отметила Агаева, попытки выспаться утром в выходной нередко оказываются бессмысленными. Такой сон становится неглубоким, а фазы глубокого и быстрого сна могут вовсе не наступить. В итоге, даже проведя в постели больше времени, человек просыпается уставшим и разбитым.

Специалист подчеркнула, что продолжительный сон по выходным не способен компенсировать хронический недосып, накапливающийся в будни. По ее словам, такая привычка не снижает и связанных с ним рисков для здоровья – недосыпание повышает вероятность ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

- Важно придерживаться регулярности в режиме сна и бодрствования. Рекомендуется вставать и ложиться в одно и то же время каждый день, включая выходные. Максимально допустимое отклонение при этом составляет 30-60 минут, - добавила Агаева.

Эксперт отмечает, что снять усталость помогает кратковременный дневной сон длительностью 20-30 минут, если его устраивать до 15-16 часов. Более поздний отдых может нарушить привычный ночной сон.