После затяжных холодов в Омск вернулось тепло

В понедельник ожидается до +11 °C.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 20 октября, в Омске и регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха составит от +6 до +11 °C, местами по области до +1 °C. Ветер юго-западный, западный, со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

В ночь на вторник, 21 октября, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха понизится до 0…–5 °C, местами возможен туман. Ветер западный, северо-западный, 2–7 м/с. Давление будет расти.