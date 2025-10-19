Омских водителей начнут штрафовать за прием лекарств

Выпив таблетку, можно «влететь» на 45 тыс. рублей.

Stable Diffusion

В России может появиться список медикаментов, прием которых повлечет лишение водительских прав. Парламентарии рассматривают законопроект, принятый в первом чтении, который устанавливает административную ответственность за вождение автомобиля под влиянием препаратов, ухудшающих концентрацию внимания и реакцию.

Предлагается дополнить статьи 27.12.1 и 12.8 КоАП России соответствующими изменениями. В случае нарушения водители будут обязаны уплатить штраф в размере 45 тыс. рублей и лишатся права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сергей Леонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья, пояснил, что конкретные лекарства, попадающие под данное регулирование, будут определены Правительством России.

– В первую очередь сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека. Например, снотворные и седативные средства, – объяснил Леонов в беседе с «РИА Новости».

Леонов также высказал мнение, что целесообразно указывать на упаковках соответствующих препаратов маркировку «Противопоказано при вождении», чтобы облегчить понимание водителями противопоказаний.

– Не всегда всем водителям удобно искать в таком перечне тот препарат, который был принят. Поэтому мы в ЛДПР предлагаем маркировать такие лекарственные средства словами на упаковке «Противопоказано при вождении» с тем, чтобы человек сразу понял, что препарат уже есть в перечне, его не стоит принимать, если нужно ехать куда-то за рулем, – рассказал парламентарий.

Законопроект был инициирован Правительством России в июне 2023 года. Административная ответственность наступает в случае, если в организме найдут потенциально опасные психоактивные соединения или вещества, содержащиеся в лекарствах, ухудшающих внимание и реакцию. Этиловый спирт, наркотики и психотропные препараты – исключения.

Ответственность применяется, если экспертиза подтверждает клинические признаки опьянения, вызванные употреблением лекарств.