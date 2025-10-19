Топовых нападающих «Авангарда» одолели напасти

Один избежал травмы, трое других играть не будут.

Hawk.ru

Сегодня, 19 октября, стало известно о состоянии нападающих «Авангарда», получивших травмы в прошлом матче против казахстанского «Барыса». Информацией поделился хоккейный журналист и инсайдер Лев Лукин в своем телеграм-канале.

По его словам, травмированный на прошлой встрече Николай Прохоркин возвращается в строй. Нападающий, заработавший 14 (9+5) очков в 15 матчах, сегодня выйдет на лед против «Автомобилиста».

Другой нападающий, Василий Пономарев,еще не оправился от травмы, полученной в ходе матча с командой из Казахстана. Набравший 8 (5+3) очков «ястреб» за те же 15 игр против команды из Екатеринбурга сегодня играть не будет.

Также на лед «G-Drive Арены» не выйдет Дмитрий Рашевский, заработавший в этом сезоне «регулярки» 11 (6+5) очков за 16 игр. Однако травм у него не было – форвард неожиданно заболел.

Напомним, что сегодня «Авангард» попытается взять реванш за серию поражений от «Автомобилиста». Матч начинается в 17:00 на «G-Drive Арене». На раскатке зрителей ждет необычное зрелище – «ястребы» выйдут в несвойственных для себя синих цветах.