Омская предпринимательница создает музей прошлого

Минэкономразвития Омской области Опытный детский ортопед и научный исследователь Марина Степкина нашла оригинальное сочетание научной карьеры и социального предпринимательства. Осенью ей вручили президентский грант на обследование школьников в Таре и обучение педагогов технологиям сохранения здоровья, сообщает Минэкономразвития Омской области.

Параллельно с профессиональной деятельностью Марина увлекается коллекционированием предметов советской эпохи и созданием тематического музейного пространства.

Как рассказала сама Степкина, коллекция началась с собственных вещей, которые некуда было применить, но выбросить жалко.

– Все началось с личных вещей, которые не хотелось выбрасывать, но и применение найти им было довольно трудно, – рассказала Степкина. – Сейчас мои пациенты и коллеги, зная о моем увлечении, дарят значки, игрушки, другие предметы советской эпохи.

Созданная ею экспозиция размещена в одном кабинете административного здания и воспроизводит интерьеры советского периода: сервант с набором граненого стекла и фигурками, советский радиоприемник, советская школьная литература и предметы школьной формы.

Первым международным визитом в музее стала делегация из Абхазии в рамках Международного форума «ИННОСИБ-2025». Иностранцы положительно оценили идею подобного начинания и отметили популярность аналогичных музеев в республике.