·Общество

Хоценко сообщил о дебютном выступлении Омского хора в стенах Кремлевского дворца

Мастера коллектива посетят 11 городов Центральной России.

Омский русский народный хор впервые выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца. Сейчас Омский хор проводит большой тур в честь 75-летия коллектива. Лучшие выступления Омского хора увидят в 11 городах Центральной России.

Высокий уровень мастерства артистов Омского хора отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– В этом году нашему  прославленному коллективу исполняется 75 лет. Благодарю  артистов за яркий талант, – сказал глава региона.

Хоценко также поблагодарил руководство Омской филармонии – директора Ирину Лапшину за профессионализм. Также губернатор пригласил гостей вечера посетить Омск.

Напомним, что высокий уровень профессионализма артистов коллектива не раз подтверждался на многих престижных конкурсах. Омский русский народный хор является обладателем гранта Президента Российской Федерации и лауреатом международных и всероссийских конкурсов и премий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

