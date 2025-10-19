Омск-Информ
Общество

Омские улицы осветят за миллионы рублей

Всего планируется направить 100 млн рублей.

На строительство линий наружного освещения в Омске дополнительно направят 9 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Распределили дополнительно порядка 9 млн рублей на строительство линий наружного освещения в городе Омске, – сообщил глава региона.

Так, новые линии освещения появятся на ул. 5-й Красноармейской (от ул. Луговой до ул. 1-й Красной Звезды), вдоль проезжей части от ул. СибНИИСХоз до Красноярского тракта, а также вдоль дороги, ведущей в поселок Чукреевка (от б. Архитекторов до ул. Сейфуллина).

Также сообщается, что на строительство линий наружного освещения в городе за этот год будет направлено 100 млн рублей.

