Омский «Иртыш» внезапно вышел в «золотой» дивизион лиги

Прошлый матч завершился вничью.

ФК «Иртыш»

Омский футбольный клуб «Иртыш» вышел в «золотой» дивизион Второй лиги сезона-2025/2026. Место в дивизионе досталось омичам после игры с ФК «Калуга», которая завершилась со счетом 1:1.

– Вместе идем только вперед. Верим в команду – и она верит в вас! – написали по этому поводу в клубе.

Отметим, что две прошлые игры – с курским «Авангардом» и «Торпедо» из Миасса – также завершились вничью.

Ранее сообщалось, что генеральный директор омского клуба Дмитрий Сычев заявил о камбэке в большой футбол. Однако 41-летний экс-нападающий сборной России так и не рассказал, в каком клубе собирается играть.