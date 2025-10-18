«Бабье лето» в октябре: на Омск идет новая волна тепла

Пик ближайшего потепления придется на начало следующей недели.

В ближайшие дни в Омской области потеплеет сильнее, чем ожидалось. По данным Обь-Иртышского УГМС, уже завтра, 19 октября, в регионе будет до +7 градусов, а в понедельник температура воздуха поднимется до +10. Во вторник столбик термометра начнет постепенно опускаться.

По данным Gismeteo, в Омске завтра будет +5 градусов, а в понедельник +9 градусов. Во вторник температура понизится до +4.

Отметим, что в районах области ближайшие несколько дней ожидаются осадки. Однако в Омске небольшой снег с дождем возможен только в понедельник.