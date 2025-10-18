«Спрос высок»: в Омске взвинчивают цены на маленькие квартиры

За год они подорожали более чем на 30 %.

Маленькие квартиры (до 32 кв. м) в новостройках в крупных российских городах дорожают сильнее обычных. Как сообщает РИА «Новости», за год квадратный метр вырос в цене на 11,6 %, тогда как большие квартиры подорожали только на 10,3 %.

– Все потому, что спрос на них неизменно высок, даже в условиях дорогой ипотеки, из-за их относительно небольшой общей стоимости, – отмечают эксперты.

Сильнее всего цены выросли в Курске (+33,4 %), Кургане (+33,3 %), Грозном (+33 %), Иванове (+31,3 %) и Омске (+30,4 %). При этом в некоторых городах квартиры дешевеют. Цены снизились в Махачкале (–8,1 %), Архангельске (–7,9 %), Ставрополе (–7,4 %), Нижнем Новгороде (–4,3 %) и Ростове-на-Дону (–3,3 %).

Отметим, что вторичка дорожает медленнее жилья в новостройках. За год цены выросли на 6,5 %.