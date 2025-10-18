Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

В омские больницы нагрянула чиновница из Москвы

Замминистра здравоохранения РФ прибыла в Омск с рабочим визитом.

В Омск приехала заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Она приняла участие в форуме «ИННОСИБ-2025» и посетила несколько больниц региона.

В сопровождении министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова чиновница осмотрела Региональный клинический перинатальный центр и Городскую детскую клиническую больницу № 3. В ГДКБ № 3 Котова отметила необходимость капитального ремонта, а также перепланировки травматологического пункта и приемного отделения. В перинатальном центре Котова подчеркнула важность соблюдения правильного алгоритма ведения женщин в состоянии репродуктивного выбора.

Она также отметила, что важно не только лечить болезни, но и заниматься профилактикой.

2424
·Политика

В омские больницы нагрянула чиновница из Москвы

Замминистра здравоохранения РФ прибыла в Омск с рабочим визитом.
Минздрав

В Омск приехала заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Она приняла участие в форуме «ИННОСИБ-2025» и посетила несколько больниц региона.

В сопровождении министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова чиновница осмотрела Региональный клинический перинатальный центр и Городскую детскую клиническую больницу № 3. В ГДКБ № 3 Котова отметила необходимость капитального ремонта, а также перепланировки травматологического пункта и приемного отделения. В перинатальном центре Котова подчеркнула важность соблюдения правильного алгоритма ведения женщин в состоянии репродуктивного выбора.

Она также отметила, что важно не только лечить болезни, но и заниматься профилактикой.

2424