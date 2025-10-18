Омичи снова не смогут посмотреть телевизор из-за солнца

Сигнал будет прерываться из-за солнечной интерференции.

Жителей Омской области предупредили о новых сбоях в теле- и радиовещании из-за солнечной интерференции, которая может нарушить передачу сигнала. Перебои ожидаются с 20 по 26 октября. Обычно сбои длятся несколько минут.

С 01:00 до 17:00 20 октября перебои ожидаются в Омске. Могут перестать показывать «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС» и другие. Также может прерваться сигнал радио.

19 и 20 октября без радио и телевидения могут временно остаться жители Тары и Черлака. 22 октября – жители Называевска. 23 октября с 10:00 до 13:00 перебои ожидаются в Исилькуле. С 21 по 23 октября сигнал может прерываться в Седельниково.