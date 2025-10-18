Омск-Информ
·Общество

Тысячи омичей останутся без воды в ближайшие дни

Отключения планируются в начале следующей недели.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей во вторник, 21 октября. В связи с этим часть зданий в Омске отключат от водоснабжения. Среди них 37 многоэтажек, 14 административных зданий и три социальных объекта.

Отключения с 10:00 до 16:00:

  • Омская, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 107, 111, 109/1, 113, 115, 115/1, 115/2, 117, 117/2, 117/1, 119, 121, 125, 127/1, 119/1, 123, 127, 75, 85;
  • Арнольда Нейбута, 4, 6, 8, 10, 10/1, 7, 9, 11, 11к1, 14;
  • Шебалдина, 68, 68А;
  • 10 лет Октября, 125.

Машину с питьевой водой установят около дома № 85 на улице Омской.

Отключения с 10:00 21 октября до 09:00 22 октября:

  • Омская, 149;
  • Арнольда Нейбута, 64, 66, 91, 91а, 91а/2, 91а/3, 93, 95;
  • Богдана Хмельницкого, 38/2;
  • Звездова, 129;
  • Фурманова, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 5А;
  • Депутатская, 134;
  • частный сектор на Арнольда Нейбута от 17-й Линии до Богдана Хмельницкого.

Машина с питьевой водой будет будет стоять до 15:00 по адресу Омская, 85, с 15:00 — по адресу Омская, 149.

