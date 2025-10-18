Омских школьников начали кормить отварной свеклой вместо картофельного пюре

Одна из матерей пожаловалась, что дети это не едят.

Омичка пожаловалась в соцсетях на несбалансированное питание в школе № 34, которая располагается на улице Дианова. По ее словам, проблемы начались с нового учебного года.

— Из меню убрали йогурт, фрукты, рыбу, пюре картофельное с котлетой, плов. Сейчас детям дают одни каши, жесткую невкусную творожную запеканку, отварную свеклу с маслом (не каждый взрослый будет есть свеклу в таком виде). Все холодное, даже не теплое. Манная каша вся с комками, холодная, без соли/сахара, — рассказала женщина.

В итоге, как написала омичка в соцсетях губернатора, дети это не едят и ходят голодные.

Однако в мэрии на это ответили, что новое меню разрабатывается с учетом санитарных норм и рекомендаций диетологов, и оно сбалансированное. В меню, по словам чиновников, есть медленные углеводы и белок.