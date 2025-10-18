Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Только Омск без снега: синоптики рассказали о погоде на сегодня

В районах Омской области ожидаются осадки.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области потеплеет до +2...+7 градусов. Местами в регионе ожидается мокрый снег, который продлится как минимум до понедельника. Ожидаются также отложения снега и гололедица.

По данным Gismeteo, в Омске температура достигнет только +3 градусов. При этом осадков не ожидается. Снег с дождем в Омск придут позже, чем в районы, – в ночь на воскресенье и в понедельник.

Вероятность магнитных бурь сегодня составляет всего 31 %.

·Общество

Только Омск без снега: синоптики рассказали о погоде на сегодня

В районах Омской области ожидаются осадки.
omskinform.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области потеплеет до +2...+7 градусов. Местами в регионе ожидается мокрый снег, который продлится как минимум до понедельника. Ожидаются также отложения снега и гололедица.

По данным Gismeteo, в Омске температура достигнет только +3 градусов. При этом осадков не ожидается. Снег с дождем в Омск придут позже, чем в районы, – в ночь на воскресенье и в понедельник.

Вероятность магнитных бурь сегодня составляет всего 31 %.