Сибирский «ананас» и «королева садов»: омский врач - о важности фруктов и овощей

Заведующая отделом организации деятельности центров здоровья областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Карибаева рассказала о пользе овощей, фруктов и ягод, которые в изобилии произрастают в Омской области.

Привет из лета

Прохладной осенью в нас еще живы теплые воспоминания об ушедшем лете: комфортной погоде, ярких красках природы, отпуске, каникулах у школьников и студентов, возможности насладиться вдоволь фруктами, овощами, ягодами. Как раз о дарах природы мы и поговорим подробнее.

В конце лета и начале осени собирается урожай сезонных овощей и фруктов на полях, на дачных участках, в частном подворье. Эти дары осени как последний привет ушедшего лета, кладезь витаминов и микроэлементов, которые будут долгое время поддерживать наш организм. Разберем некоторую как очевидную, так и малоизвестную информацию о некоторых фруктах и овощах – моих «вкусовых» фаворитах.

Овощ, который «некуда девать»

И начнем, пожалуй, с кабачков! Да-да, это тот овощ, который стал негласным анекдотом из разряда: «Если пришла осень и вас не спросили, а нужен ли вам кабачок, то у вас нет знакомых друзей-дачников». А этот овощ обижают зря. Кабачки различают по сортам, поэтому они могут отличаться по вкусу и расцветке. Они просты в приготовлении, из них можно готовить различные блюда: от гарниров до кабачковой икры.

Кабачки низкокалорийные (если их не готовить в большом количестве жира). Калорийность сырого кабачка на 100 граммов продукта составляет 24 ккал. Однако 100 граммов тушеного кабачка имеет калорийность уже порядка 70 ккал. Так что от способа приготовления очень зависит калорийность вашего рациона – если мы придерживаемся здорового питания и поддержания нормальной массы тела, то оптимально есть кабачки в вареном, запеченном и приготовленном на пару виде. В таких вариантах калорийность кабачка не будет превышать 25–27 ккал на 100 граммов продукта.

Теперь про пользу кабачков: высокое содержание воды в овоще способствует нормализации пищеварения и профилактирует появление запоров. Тем же самым свойством обладает клетчатка в составе кабачка. Кроме этого, клетчатка в составе кабачков помогает снижать уровень холестерина в крови. В овоще содержатся калий и магний, а они участвую в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«Бонусом» в кабачке содержится витамин С, который участвует в укреплении иммунитета и способствует производству коллагена, отвечающего за упругость кожи. Помимо витамина С в кабачке присутствуют витамин А, бета-каротин, витамины Е и К, а также витамины группы В, витамин РР. А из минералов, содержащихся в этом чудо-овоще, важными, помимо калия и магния, являются железо, цинк, фосфор, кальций. Так что, если есть возможность, не обходите этот овощ стороной.

Яблони – королевы садов!

Великое разнообразие сортов, а следовательно, вкуса, расцветки и размера плодов этого дерева сейчас можно найти в магазине. Употребление яблок полезно для кожи и иммунитета в связи с содержанием витамина С; для пищеварения – за счет наличия клетчатки; для сердечно-сосудистой системы – ввиду содержания в яблоках витамина С, который укрепляет стенки сосудов; калия, способствующего нормализации кровяного давления и клетчатки, снижающей холестерин в крови.

Кроме этого, в яблоках есть витамины группы В, витамины Е, К, А, а также такие микроэлементы, как железо, кальций, цинк. Данный фрукт имеет низкую калорийность – от 35 до 60 ккал на 100 граммов продукта в зависимости от сорта яблок.

Сибирский «ананас»

Завершу интересными деталями об осенней ягоде – облепихе, моей любимой ягоде. Начну с калорийности: 82 ккал на 100 граммов ягоды, что делает ее одной из самых калорийных ягод, однако, несмотря на это, она считается низкокалорийным продуктом.

Для сравнения калорийность других ягод на 100 граммов продукта: виноград – 72 ккал, крыжовник – 45 ккал, малина – 46 ккал, смородина черная – 44 ккал, смородина красная – 43 ккал, клюква – 42 ккал, голубика – 39 ккал, черника – 44 ккал, земляника садовая – 41 ккал.

Облепиха – природный кладезь витаминов и микроэлементов. В ней большое количество витамина С, а следовательно, употребление этой ягоды помогает бороться с сезонными вирусными и бактериальными инфекциями, придаёт здоровый вид коже за счет стимуляции синтеза коллагена.

Кстати, неочевидный факт: употребление облепихи способствует выработке серотонина, что, в свою очередь, помогает поднять настроение. Облепиховое масло применяется и в косметологии как стимулятор регенеративных процессов при поражении кожи и слизистых оболочек, то есть обладает ранозаживляющим действием.

А вот и второй неочевидный факт: мы употребляем лимоны и апельсины как источник витамина С, однако давайте сравним: в 100 граммах апельсина – 60 мг витамина С, в 100 граммов лимона – 40 мг, а в 100 граммов облепихи – 200 мг! Столько же, сколько и в черной смородине. Больше – только в шиповнике: на 100 граммов свежего шиповника порядка 650 мг витамина С, а в сухом шиповнике – 1000 мг этого витамина на 100 граммов продукта. Таким образом, облепиха – это отличный стимулятор нашего иммунитета.

Если есть хронические заболевания, особенно аллергические, заболевания почек и желудочно-кишечного тракта, то необходимо проконсультироваться с лечащим врачом о нормах употребления фруктов и овощей в вашем рационе.

Будьте здоровы!