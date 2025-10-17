Омск-Информ
Сын известного чиновника возглавил «жилищный» департамент омской мэрии

Прежний руководитель ведомства уволилась в конце сентября и перешла в областной минздрав.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о назначении нового директора департамента жилищной политики. Эту должность занял Дмитрий Хрищенко.

– Перед новым руководителем стоят непростые задачи, но вся команда администрации города поддержит Дмитрия Николаевича в их решении. Желаю ему успехов и плодотворной работы на благо города, – отметил Шелест.

Прежний директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова покинула пост в конце сентября. Она стала руководителем департамента экономики и финансов в Министерстве здравоохранения Омской области.

Отметим, что Дмитрий Хрищенко является сыном бывшего главы Седельниковского района Николая Хрищенко.

мэрия

