На севере Омской области ищут подрядчика для брошенного ремонта школы

Стартовая цена контракта составляет 30 миллионов рублей.

вк Голос Муромцево В Омской области ищут нового подрядчика для завершения ремонта Муромцевской школы № 1, на эти цели выделили 30,032 млн рублей. По контракту завершить все работы надо к 15 декабря.

Про объект в Муромцево рассказала министр образования Омской области Ольга Степанова на пресс-конференции перед началом нового учебного года. Она сказала, что только шесть школ из 30, которые ремонтируют по нацпроекту, будут принимать учеников в своих стенах 1 сентября. Остальные планируется сдать много позже. Одна из таких – это школа № 1 в Муромцево. Что работа там буксует, признал и Виталий Хоценко. Он побывал в райцентре в августе.

– На данный момент работы выполнены только на 70 %, – написал он тогда в своем телеграм-канале.

Изначальная дата сдачи школы была указана ноябрем 2024 года. Контракт на сумму в 120,2 млн рублей заключен с ООО «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга.

– В принципе, остался не такой большой объем. Мы с подрядчиком работаем. Механизмы того, как мы будем заканчивать работу по этому контракту, мы для себя представляем. Я уверена, что до конца года этот объект будет сдан, – заявила Ольга Степанова.

Главное управление контрактной системы Омской области объявило конкурс на выполнение работ, подведет итоги 28 октября. Исполнителю придется немедленно приступить к капитальному ремонту и обеспечить его завершение в обозначенные сроки.