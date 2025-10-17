В Омске прошел Всероссийский фестиваль наставников трудовых отрядов подростков

Более 300 участников из 21 региона страны собрались в Омске на фестивале «Труд Крут», чтобы обсудить развитие подростковых трудовых отрядов и обменяться лучшими практиками наставничества.

Омский областной студенческий отряд

С 15 по 17 октября в Омске прошёл Всероссийский фестиваль наставников студенческих и подростковых трудовых отрядов «Труд Крут». В нём приняли участие более 300 представителей из 21 региона России и пяти муниципальных районов Омской области – наставники, командиры и бойцы студенческих педагогических отрядов.

– Если подросток хочет трудиться в каникулы, важно дать ему все возможности – безопасные условия, поддержку наставников и атмосферу команды, – отметила Юлия Дрожжина, председатель Правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья. – Всё это есть в Российских студенческих отрядах. За всё время десятки тысяч подростков по всей стране выбрали РСО, чтобы получить первый трудовой опыт. Но работа в отряде – это не только про заработок, а про развитие, общение и самореализацию. Всероссийский фестиваль в Омске – отличная возможность для ребят проявить себя в конкурсах, обменяться опытом и завести новых друзей!

В 2025 году порядка 8 000 несовершеннолетних Омской области нашли свою первую работу в составе трудовых отрядов подростков. Отличившиеся представители региона стали участниками фестиваля. На торжественном открытии состоялось награждение лучших бойцов, а также объявлен лучший трудовой отряд подростков всероссийского проекта «Путевая звезда», организованного Российскими студенческими отрядами и Дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». Победу одержали представители Ярославского регионального отделения РСО.

– Это действительно важное событие – впервые в Омске проходит Всероссийский фестиваль подростков и наставников, – поделилась Юлия Булышева, комиссар Омского областного студенческого отряда. – Для нас это особенно символично, ведь именно Омск стал родоначальником современного развития движения трудовых отрядов подростков. Особенно ценно, что на фестиваль приехали наставники – люди, которые вкладываются в развитие ребят, помогают им расти и добиваться результатов. Сегодня у лидеров школьных отрядов появляются свои наставники – это показатель зрелости и системности движения. Мы принимаем более 300 участников из 21 региона страны, и наша главная цель – чтобы они познакомились, обменялись опытом и объединились в сильное сообщество, которое будет способствовать развитию трудовых отрядов подростков по всей России.

В программе фестиваля – образовательные и дискуссионные площадки, лекции о лидерстве, креативном мышлении, эмоциональном интеллекте, а также встречи с работодателями. Особое внимание уделили обмену лучшими практиками и диалогу между регионами.

По итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства лучшим отрядом в номинации «Труд Крут: Мастерская поколений» стал сводный студенческий педагогический отряд «Лидер времени» из Воронежской области. В номинации «Труд Крут: Люди дела» победил студенческий педагогический отряд «Классики» из Ставропольского края. Лучшим отрядом Дирекции железнодорожных вокзалов признан трудовой отряд подростков «Платформа 76» из Ярославля.

Организаторами фестиваля выступили Омский областной студенческий отряд и кадровый центр Омской области при поддержке правительства региона и Российских студенческих отрядов.

Фестиваль подтвердил статус Омска как одной из ключевых площадок страны для развития трудового и наставнического движения.