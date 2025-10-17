Омск-Информ
·Происшествия

Велосипедист погиб под колесами грузовика у омского вытрезвителя

Водитель велосипеда двигался по правой обочине.

Сегодня днем на улице Семиреченской на Левобережье Омска произошло ДТП со смертельным исходом. Как явствует из карты города, авария случилась аккурат у вытрезвителя.

По предварительной информации ГИБДД, 32-летний водитель КамАЗа врезался в велосипедиста, двигающегося по правой обочине проезжей части.

Водитель скончался до приезда медиков. Его личность устанавливается.

По факту аварии проводится проверка.

Наталья Корнеева