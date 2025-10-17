В Омск зайдет производитель лекарств из топа Forbes

Сейчас у предприятия имеется 5 заводов.

Stable Diffusion В Омск собирается заходить крупная фармацевтическая компания. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, сегодня, 16 октября, прошла встреча главы региона с председателем совета директоров ПАО «Фармстандарт» Виктором Харитониным.

На встрече обсуждались дальнейшее сотрудничество и перспективы реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, образования и промышленности. По словам главы региона, одна из крупнейших в России фармацевтических компаний заинтересована в сотрудничестве с Омской областью.

– Виктор Владимирович отметил, что компания «Фармстандарт» заинтересована в сотрудничестве с Омской областью. Будем взаимодействовать, – рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.

Отметим, что ПАО «Фармстандарт» входит в рейтинг «20 лучших фармпроизводителей России». Согласно оценке журнала Forbes, компания признана четвертой из крупнейших производителей лекарств в стране.

Группа объединяет пять фармацевтических заводов, расположенных в Курске, Уфе, Томске, а также во Владимирской и Московской областях. Основной ассортимент продукции составляют химические аналоги оригинальных лекарств (дженерики), однако в портфеле имеются и биологические лекарственные средства, такие как гормон роста соматропин и инсулин.

В 2022 году компания приобрела долю в белорусском предприятии «Далиомфарма», выпускающем препараты крови. Спустя два года, в 2024-м, было запущено серийное производство фактора свертывания крови VIII. Компания утверждает, что это первая крупная линия выпуска данного препарата в России. Кроме того, запланировано строительство нового завода по переработке плазмы крови в Подмосковье.