·Политика

Омским собакам запретят гулять самим по себе

Депутаты хотят прекратить нападения бездомных животных на людей.

Заксобрание Омской области обсуждает законопроект, который должен решить проблему большого количества бездомных животных в регионе. Как долгосрочную меру, планируется проводить массовую стерилизацию, обязательную регистрацию домашних питомцев и ввести ответственность за самовыгул.

А чтобы улучшить ситуацию немедленно, власти планируют вводить режим экстраординарной ситуации при массовых нападениях на людей. В это время власти смогут отлавливать всех собак, которых увидят на улицах. Их поместят в приюты, чтобы найти хозяев. Если никто собаку не заберет, ее усыпят.

По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата Антона Берендеева, новый закон должен предотвратить кризисные ситуации. Работа над ним продолжается. Документ обсуждают с экспертами и зоозащитниками.

