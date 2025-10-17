Омск-Информ
·Происшествия

В Омске «накрыли» крупную партию «серых» айфонов

Общая стоимость партии нелегальных товаров составила более 7 млн рублей.

В рамках контроля за оборотом товаров на внутреннем рынке сотрудники Сибирского таможенного управления провели проверку помещений службы доставки в Омске. В ходе нее выявили и изъяли 407 единиц импортных устройств известных брендов. В Россию незаконно ввезли беспроводные наушники, сотовые телефоны, смартфоны и аксессуары к ним.  

Общая стоимость товаров составила более 7,2 млн рублей.

– Индивидуальный предприниматель – владелец товара не смог предоставить коммерческие документы, содержащие сведения о таможенном декларировании и выпуске указанных товаров на территории ЕАЭС, – сообщает пресс-служба таможни.

Кроме того, на товарах отсутствовала идентификационная маркировка для потребителей на русском языке, на упаковке отсутствовали единые знаки обращения на таможенной территории ЕАЭС – «ЕАС», которые подтверждают соблюдение всех технических регламентов и прохождение процедур оценки соответствия.

