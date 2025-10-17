Шелест поздравил омских дорожников с профессиональным праздником

За сезон в Омске отремонтировано почти миллион квадратных метров дорог и построено рекордное количество улиц в частном секторе.

Сергей Сапоцкий

В Омске подвели итоги дорожного сезона и поздравили специалистов отрасли с предстоящим профессиональным праздником. По словам мэра города Сергея Шелеста, за строительный сезон на территории города отремонтировано более 990 тысяч квадратных метров дорог, обновлено 300 межквартальных и внутриквартальных проездов, а в частном секторе появилось 56 асфальтированных улиц – рекордное количество за всю новейшую историю последнего десятилетия. Завершен комплексный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– Этот сезон – результат тяжелого труда тысяч людей, работы без поправки на время года и дни недели, – написал мэр в своем телеграм-канале. – В первую очередь хочу поблагодарить работников Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которые обслуживают более 2,2 тысячи омских улиц, скверы и парки, высаживают деревья – делают все, чтобы омичам было комфортнее жить в родном городе.

Сергей Шелест также выразил благодарность сотрудникам департамента городского хозяйства и представителям подрядных организаций, которые участвуют в реализации национальных проектов, строительстве и капитальном ремонте дорожных объектов.

Глава города пожелал всем работникам отрасли здоровья, благополучия и семейного тепла, а также сил и терпения в преддверии зимнего сезона.