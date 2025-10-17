В «Птичьей гавани» Омска лебеди катаются по льду

Обитатели природного парка готовятся к дальним перелетам.

Управление по охране животного мира

В природном парке «Птичья гавань» на Левобережье Омска можно наблюдать лебедей, катающихся по льду замерзшего водоема. Покрытая льдом водная гладь не мешает птицам готовиться к дальним перелетам.

Как сообщается в группе «Управление по охране животного мира Омской области» в соцсети «ВКонтакте», пернатым достаточно полыньи, чтобы чувствовать себя в полном здравии.

– Птицы сами определят, когда необходимо отправляться в путь, – отметили в управлении.

На территории природного парка еще много участков открытой воды, лебеди-шипуны ведут себя на водоеме соответствующим образом – они отдыхают перед дальней дорогой.

Омичам напоминают: прикармливать перелетных птиц нельзя, этим вы можете нарушить сроки их миграции.