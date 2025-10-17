Хоценко: социально ответственный бизнес – опора развития Омской области

XIV Международный форум «ИННОСИБ» в Омске собрал представителей 13 стран и стал крупнейшей площадкой России по развитию социального предпринимательства.

Сергей Мельников

В Омске стартовал XIV Международный форум «ИННОСИБ», который уже 14 лет объединяет экспертов, предпринимателей и представителей власти, обсуждающих пути развития социальной экономики и укрепления человеческого капитала. В этом году форум собрал участников из 13 стран – от Казахстана и Беларуси до Индонезии, Бенина и Вьетнама.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что форум «ИННОСИБ» стал важной частью делового календаря региона и значимой площадкой международного уровня.

– Название форума расшифровывается как «Инновационная Сибирь», – отметил глава региона. – Но к нам приезжают социальные предприниматели и инвесторы не только из Сибири, а из разных уголков России и мира. Благодарю всех за готовность к открытому диалогу и обмену опытом.

По словам губернатора, темы форума напрямую связаны с национальными целями и задачами, обозначенными президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие Омской области невозможно без партнерства государства, бизнеса и общественных организаций.

– В социально ответственном бизнесе мы видим одну из основ устойчивого развития региона, поэтому будем и дальше его поддерживать, – заявил Виталий Хоценко.

Сергей Мельников

С приветственным словом к участникам форума обратился и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. В своем обращении он отметил, что такие площадки, как «ИННОСИБ», имеют особое значение, так как способствуют поиску практических решений и развитию человеческого капитала.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в своем выступлении подчеркнула важность просветительской работы.

– Мы должны сделать так, чтобы все те качественные нормативные документы – указы президента, принимаемые законы и программы – доходили до наших граждан, – сказала Екатерина Лахова.

Руководитель Омского центра инноваций в социальной сфере Ирина Сербина сообщила, что в 2025 году форум собрал рекордное количество участников. Помимо постоянных партнеров – делегаций из стран СНГ и Республики Корея, к обсуждению впервые присоединились представители африканских и азиатских государств.

Сергей Мельников

Программа «ИННОСИБа» включает образовательные мероприятия, панельные дискуссии, круглые столы, биржи контактов и выставку успешных социальных проектов. Ключевая тема деловой программы этого года – здоровьесбережение и развитие человеческого потенциала.

Завершится форум завтра выездными стажировками, в ходе которых гости познакомятся с лучшими социальными инициативами и проектами, реализованными на территории Омской области.