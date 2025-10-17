По омским дворам бегают дикие звери

Хищник был замечен во дворе школы на Левом берегу.

vk.com/omskgolos

Омичи, живущие на Левобережье, заметили во дворе лицея № 137 в 12-м микрорайоне милого дикого зверя, выглядывающего из сугроба. Видео с горностаем местные жители поделились в соцсетях.

Несмотря на милый внешний вид, горностай является хищником, предпочитающим мелкую добычу, вроде мышей и птиц. Несмотря на свои довольно скромные габариты, он является опасным и умелым охотником, способным проходить по 15 км в день в поисках пропитания.

Вес взрослого животного колеблется от 70 до 260 граммов, но даже столь малый размер не мешает ему справляться с крупными животными – зайцами и глухарями. Бояться его, впрочем, не стоит – на человека он вряд ли нападет.

Встреча с горностаем в городе – редкость, однако он часто селится рядом с людьми, охотясь на мелкий скот в деревнях.