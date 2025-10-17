С территории «Омской крепости» хотят вынести морг

Новое общественное пространство предполагает вынос бюро судмедэкспертизы.

С территории исторического парка «Омская крепость» предлагают вынести бюро судебно-медицинской экспертизы, объект ритуальных услуг и академический центр патологической анатомии. Такое решение зафиксировано в протоколе архитектурно-градостроительного совета города Омска.

Власти собираются реализовывать новый проект «Улица Горчаковская» (находилась в этом месте до революции). В рамках благоустройства общественного пространства собираются избавиться от гаражей на Батальонной улице, снести некоторые постройки у музея «Искусство Омска» и перенести подземную теплотрассу.

Также концепция проекта предполагает ремонт фасада здания бывшей картографической фабрики по адресу: улица Таубе, 13, и создание культурно-досуговой зоны рядом с местами отдыха и точками активности. Для этого проведут благоустройство, тротуары замостят брусчаткой и сделают озеленение. Цветовое решение пространства и малые архитектурные формы будут соответствовать концепции существования исторического парка «Омская крепость».

Информацию о предполагаемом выносе бюро судмедэкспертизы прокомментировали в Министерстве здравоохранения Омской области.

– В адрес министерства решение не поступало. В настоящее время отсутствуют помещения, пригодные для размещения отделения бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Приостановка или прекращение деятельности отделения БУЗОО «БСМЭ» приведет к прекращению выполнения государственного задания по проведению генетических экспертиз, назначенных следственными органами и судами по уголовным и гражданским делам, – цитирует заявление минздрава «РБК Омск».

Автор концепции «Улица Горчаковская» Ефим Фрейдин отмечает, что бюро хотели убрать из центра города еще лет 10 назад. Зал прощания с усопшими связан с моргом на улице Партизанской, где располагается одна из кафедр медицинского университета.

– Морг сопряжен с функцией судмедэкспертизы, и ставили вопрос уместности именно этой функции регионального уровня, на работу академического центра и медицинской академии вынос этой функции не повлияет, – заявил Фрейдин.

Что касается коммуникаций, то архитектурный совет предлагает разработать сводный план инженерных ceтeй с учетом выноса теплотрассы и устройства электрической линии наружного освещения. Снос гаражей на улице Батальонной также требует проработки.

Заказчиком концепции «Улица Горчаковская» выступает AO НПО «Радиозавод имени А. С. Попова».