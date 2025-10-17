Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На СВО погиб стрелок из Омской области

Похороны пройдут завтра на родине героя.

Завтра, 18 октября, жители Усть-Ишимского района простятся с погибшим на СВО односельчанином, гвардии рядовым Леонидом Черемисовым. Церемония состоится в 12:30 в селе Кайлы у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Леонид Черемисов родился 19 декабря 1979 года в деревне Красноярка Кайлинского сельского поселения Усть-Ишимского района. Окончил местную школу. Трудился разнорабочим.

Контракт с Минобороны РФ он подписал в июне 2023 года. Был стрелком-помощником гранатометчика парашютно-десантной роты. Погиб в бою 29 апреля 2025 года. Мужчине было 46 лет.

·Общество

На СВО погиб стрелок из Омской области

Похороны пройдут завтра на родине героя.
администрация Усть-Ишимского района

Завтра, 18 октября, жители Усть-Ишимского района простятся с погибшим на СВО односельчанином, гвардии рядовым Леонидом Черемисовым. Церемония состоится в 12:30 в селе Кайлы у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Леонид Черемисов родился 19 декабря 1979 года в деревне Красноярка Кайлинского сельского поселения Усть-Ишимского района. Окончил местную школу. Трудился разнорабочим.

Контракт с Минобороны РФ он подписал в июне 2023 года. Был стрелком-помощником гранатометчика парашютно-десантной роты. Погиб в бою 29 апреля 2025 года. Мужчине было 46 лет.