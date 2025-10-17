Билеты по 15 тысяч: на омском концерте Лазарева ожидается аншлаг

До выступления певца осталось больше двух недель, но билетов почти нет.

Омичи раскупили почти все билеты на концерт Сергея Лазарева (16+), который состоится 2 ноября на «G-Drive Арене». На центральных секторах уже не осталось мест, активно раскупают билеты в партер и на самые высокие трибуны.

Напомним, артист приезжает в Омск с туром «Шоумен». По данным «Яндекс Афиши», билет на его концерт обойдется минимум в 2500 рублей. За партер придется заплатить 5800–9000 рублей, а за сектор бизнес-клуба – 15 000 рублей. Выкупить ложу на восемь человек стоит 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что омичи раскупили все билеты на концерт Вани Дмитриенко (12+). Артист будет выступать в клубе «Ангар» 5 ноября.