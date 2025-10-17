Бывший глава «Омскэлектро» Жуковский проведет в СИЗО еще месяц

Андрей Жуковский находится под стражей с августа.

Объединенная пресс-служба судебной системы Омской области

Куйбышевский районный суд Омска принял постановление о продлении срока ареста бывшего генерального директора АО «Омскэлектро» Андрея Жуковского. Он проведет в СИЗО еще месяц. Судебный акт еще не вступил в законную силу.

Жуковского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В конце августа суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Обжаловать решение суда у адвоката Жуковского не вышло.

Что именно подразумевается под превышением полномочий, в суде не уточнили. Как сообщалось ранее, Жуковского задержали 18 августа в рамках уголовного дела, возбужденного два года назад.

После ареста Жуковского в «Омскэлектро» назначили нового генерального директора. Кресло руководителя занял бывший заместитель Жуковского Виталий Киселев. Андрей Жуковский ранее возглавлял омское отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Недавно там выбрали нового руководителя.