Путин присвоил почетное звание проректору омского вуза

Игорь Арбузин удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Ангелина Шмакова / Omskinform.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В числе награжденных значится один омич.

Проректор по учебной работе «Сибирского государственного университета физической культуры и спорта» Игорь Арбузин удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Как говорится в сообщении на сайте СибГУФКа, Арбузин является выпускником этого вуза. В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие игрового мышления у юных футболистов 12–13 лет». Через семь лет, в 2013-м, он стал доцентом кафедры теории и методики футбола и хоккея. Важным этапом профессиональной деятельности Игоря Арбузина стало руководство гуманитарным факультетом СибГУФК в период с 2011 по 2016 год. Впоследствии, в 2016 году, он занял должность проректора по учебной работе вуза.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о назначении судей в местные суды.