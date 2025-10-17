В Омском ГАУ проходит региональный форум сельской молодежи

Мероприятие собрало около 200 молодых специалистов, студентов и школьников из разных районов Омской области. Участники обсуждают развитие сельских территорий, карьерные возможности в АПК и роль молодежи в жизни села.

Пресс-служба ОмГАУ

В Омском государственном аграрном университете имени П. А. Столыпина стартовал региональный форум сельской молодежи. В работе форума принимают участие представители органов власти, руководители предприятий агропромышленного комплекса, студенты, школьники и молодые специалисты.

Главная цель форума – обмен лучшими практиками и создание площадки для общения молодых людей, вовлеченных в развитие сельских территорий. Особое внимание уделено формированию положительного имиджа села и повышению интереса молодежи к работе в аграрной сфере.

Форум открыл заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник. Он подчеркнул, что будущее аграрного сектора напрямую зависит от молодежи, которая связывает свою жизнь с селом. В числе участников панельной дискуссии – министр молодежной политики Омской области Татьяна Денисова, заместитель министра сельского хозяйства региона Олег Колесников, врио ректора Омского ГАУ Оксана Шумакова и директор Омского филиала Россельхозбанка Лев Янеев.

Пресс-служба ОмГАУ

В рамках форума были награждены восемь победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов. Среди них – студентка землеустроительного факультета Мария Берникова и ассистент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений агротехнологического факультета Роман Чернов.

– Во-первых, сельское хозяйство должно быть образом жизни, должна быть любовь к своей малой родине, – отметила Оксана Шумакова. – Во-вторых, это комфортная инфраструктура, достойное образование и возможность профессионального роста. Очень важно, чтобы у молодежи было желание работать и развиваться.

В программе форума – лекции, мастер-классы, дискуссии и творческие площадки. Молодым участникам представили программы господдержки, грантовые конкурсы и проекты, направленные на развитие сельских территорий.

Мероприятие проходит в рамках программы «Регион для молодых», реализуемой по поручению президента России при грантовой поддержке Росмолодежи.