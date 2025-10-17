Омск-Информ
·Общество

Не платил алименты: омича лишили выплат за погибшего на СВО сына

Мужчину признали плохим отцом.

Горьковский районный суд Омской области лишил местного жителя права на получение выплат за гибель сына в специальной военной операции. Как сообщает прокуратура, причиной стало неисполнение родительских обязанностей.

Матери военнослужащего удалось доказать, что отец не только не занимался воспитанием сына с его малолетнего возраста и не платил алименты. Фактически близких отношений между отцом и сыном не было.

Отец пытался возражать, но суд признал его утратившим право на выплаты. Решение суда вступило в законную силу.

