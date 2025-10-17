В Омском районе будущих защитников Отечества проводили на службу

На торжественной церемонии призывникам вручили повестки и памятные жетоны с изображением родного края.

Пресс-служба Омского района

В администрации Омского района состоялись торжественные проводы новобранцев. Повестки о призыве в армию получили более 60 молодых жителей муниципалитета.

Будущих защитников Отечества поздравил глава Омского района Геннадий Долматов. Он пожелал юношам достойно проявить себя во время службы, с честью выполнять свой долг и оправдать доверие земляков.

К напутствиям присоединились заместитель главы района Аркадий Власов, председатель Совета стариков и суда чести районного казачьего общества, есаул Павел Кокухин, ветеран боевых действий, полковник запаса Сергей Каримов, а также руководитель Фонда народной инициативы Денис Рыжков.

Торжественную атмосферу поддержали выступления творческих коллективов и исполнителей домов культуры Омского района. Каждый призывник получил памятный жетон с изображением карты своей малой родины – символ связи с домом и поддержки земляков.