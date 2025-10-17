Из бюджета Омска потратят миллиард на три детсада, троллейбусное депо и ЖКХ

Глава департамента финансов мэрии Омска рассказала, как будет распределяться бюджет города в 2026 году, в том числе на адресную инвестпрограмму.

Omskinform.ru

Директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова рассказала об основных параметрах бюджета города на 2026-й и последующие два года. Она уточнила, как будут расходоваться средства в размере более 1 млрд рублей, заложенные на адресную инвестиционную программу на 2026 год. Причем средства города в инвестпрограмме составят почти половину – 470 млн рублей.

– В адресной инвестиционной программе на 2026 год максимально постарались предусмотреть расходы на развитие города. Это строительство детсадов, создание мест в дошкольных учреждениях, чтобы у родителей была возможность раньше выйти на работу. А также – на развитие сферы ЖКХ, транспорта, в том числе речь идет о реконструкции троллейбусного депо на Левобережье, первый этап которой начнется в 2026 году, – рассказала Илютикова.

Уточним, что основной объем средств адресной инвестпрограммы будет направлен на строительство трех детских садов на пр. Мира, 65а, в микрорайоне № 3 в новом жилом районе «Амурский» и в Центральном округе по ул. Завертяева.