До 20 млрд налогов в бюджет Омской области: «Газпром нефть» рассказала о роли производства в развитии регионов  

По итогам 2025 года налоговые поступления от деятельности компании в бюджет региона достигнут 20 млрд рублей.

Пресс-служба «Газпром нефти»

В рамках Российской энергетической недели обсуждались инвестиции компаний топливно-энергетического сектора в развитие регионов. Особое внимание участники уделили влиянию крупных проектов на экономику территорий.

Член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль рассказал о масштабных инвестициях компании в Омск. Но, по его словам, вклад компании в развитие региона формируется за счет не только прямых многомиллиардных вложений в промышленность, инфраструктуру, образование и городские программы, но благодаря налоговому эффекту.

– Акцизы на бензин и дизельное топливо поступают в федеральный центр, откуда около 9 % возвращается в региональный бюджет, – отметил Александр Дыбаль. – Кроме того, значимый источник поступлений, который идет напрямую в бюджет региона, – налог на доходы физических лиц.

Он подчеркнул, что совокупный объем на прибыль, на имущество, НДФЛ и акцизов, поступающих от деятельности компании в бюджет Омской области, по итогам 2025 года достигнет 20 млрд рублей.

Отдельное внимание в выступлении было уделено созданию новых рабочих мест и развитию производственной инфраструктуры.

– Современное производство – это, прежде всего, рабочие места, – отметила член комитета Государственной думы по промышленности и торговле Мария Василькова. – Без устойчивого промышленного развития говорить о росте территорий невозможно.

По словам Александра Дыбаля, в Омске создано несколько тысяч рабочих мест благодаря переносу в регион части IT-функций и бухгалтерского учета компании. Важным результатом инвестиций в промышленность также становится развитие научно-технического и образовательного потенциала территорий.

– Мы инвестируем значительные средства в создание технологических центров, специализированных кафедр в университетах и центров подготовки персонала, – подчеркнул Дыбаль. – Формируем инженерную базу, разрабатываем новые технологии и оборудование.

Участники форума отметили, что развитие промышленности и технологических направлений в регионах становится ключевым условием устойчивого экономического роста и повышения качества жизни.