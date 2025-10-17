В Омской области у брошенного на дороге пса украли будку

Животное осталось без укрытия посреди трассы.

vk.com

Жители Омской области рассказали в соцсетях историю местного Хатико. Как сообщается в посте, пес уже год живет на 25-м километре трассы Омск – Одесское, между деревнями Сосновка и Путинцево.

– Год назад собаку в этом месте оставили хозяева, и она, как всем известный Хатико, сидит и ждет, когда за ней приедут. Ее пытались забрать к себе добрые люди, но она не садится в чужую машину, надеется на своих хозяев. Люди привозят ей еду, воду. Я у себя в гараже сделал для нее будку, утеплил, привез, установил метрах в десяти от дороги, чтобы зимой уборочная техника ее не засыпала снегом, – рассказывает автор поста.

Однако в ночь на 16 октября будку похитили. Кто это сделал, неизвестно.

– Увозил будку не один человек, так как будка у меня получилась неподъемная, делал на совесть, – отметил омич.

Пользователи соцсетей переживают, что зиму собаке придется провести на обочине.