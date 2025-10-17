Омск-Информ
·Общество

В Омске коммунальную яму украсили праздничными шариками

Креатив вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

В соцсетях распространяется фотография «оригинального» украшения коммунальной ямы в городке Нефтяников. Участок, вырытый напротив КДЦ «Кристалл», украсили красными и желтыми воздушными шарами. На ограждение прикрепили большую и маленькую связки шариков.

Некоторым омичам такая инициатива показалась интересной. Возможно, яркие шары спасут кого-то от падения в ямы.

– Зря вы так, о нас заботятся. Некоторые идут, уткнутся в телефон и ничего не видят. Здесь есть шанс, что заметят яму, – написала в соцсетях жительница Нефтяников.

Есть предположение, что украшение ямы связано с открытием новой торговой точки. По данным 2ГИС, в здании неподалеку скоро откроется цветочный магазин.

Еще один интересный случай произошел в сентябре. Омичи рассказали, что их подъездную дверь покрасили краской-невидимкой.

Мария Филимонова