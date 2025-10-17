«Семейный МФЦ»: областные парламентарии обсудили новый формат социальной помощи

Заседание комитета по социальной политике Заксобрания прошел в Центре социальной помощи семье и детям Омской области.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Накануне комитет по социальной политике областного парламента провел выездное заседание на базе Центра социальной помощи семье и детям Омской области, где ключевыми вопросами стали поддержка семей с детьми, предотвращение отказов от новорожденных и снижение младенческой смертности.

В мероприятии участвовали депутаты, представители министерств, Контрольно-счетной палаты, прокуратуры, профсоюзов и сотрудники центра. Они ознакомились с условиями пребывания граждан и спектром предоставляемых услуг: от медико-социальных до юридических, предназначенных для нуждающихся, беременных несовершеннолетних и других социально неадаптированных граждан.

Председатель комитета Игорь Попов поблагодарил центр за организацию заседания и предоставил слово докладчикам.

Обсуждался новый формат помощи семьям – «Семейный МФЦ», его возможности, включая группы кратковременного пребывания, комплексную помощь беременным и сервис «Мобильный офис», отметив повышение доступности услуг по принципу одного окна.

Также депутаты рассмотрели меры по профилактике отказов от новорожденных и сопровождению беременных, включая медицинскую, социально-психологическую и юридическую помощь, профилактику абортов, информирование о социальной поддержке и продвижение семейных ценностей.

Министерство здравоохранения представило данные о снижении младенческой смертности, мероприятиях по улучшению реанимации новорожденных и ранней диагностике заболеваний.

В завершение члены комитета обсудили и в двух чтениях рекомендовали к принятию проект закона «О реализации отдельных положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» на территории Омской области». Определены полномочия органов власти в сфере пробации, участие органов местного самоуправления, организаций и граждан, обязанности организаций социального обслуживания и взаимодействие с институтами гражданского общества.

Кроме того, комитет рассмотрел предложения в планы работы на 2026 год, изменения в федеральном законодательстве и поступившие обращения.