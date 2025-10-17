Омичам рассказали об опасности борща

Эксперт назвала категории людей, которым следует употреблять это блюдо с осторожностью.

Врач рассказала об опасности любимого многими омичами супа. Несмотря на высокую пищевую ценность, содержащую витамины, минералы и клетчатку, борщ может представлять собой вред для здоровья. Об этом подробно поведала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Эксперт подчеркнула, что богатые мясным бульоном и овощами борщи могут оказаться вредными для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, страдающих подагрой, ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Особенное внимание следовало бы уделить бульонам, приготовленным на костях, подвергшихся продолжительной варке, так как в них скапливается большое количество пуринов, превращающихся впоследствии в мочевую кислоту, что крайне нежелательно для больных гастритом, язвенной болезнью желудка, панкреатитом и подагрой.

– При длительной термической обработке из мяса также могут выделяться тяжелые металлы и токсические вещества. Бульоны на жирных сортах мяса вредны людям с сосудистыми болезнями, лишним весом и панкреатитом. Если использовать зажарку на большом количестве масла, то возможны изжога и лишние калории, – рассказала врач в беседе с «Лентой.ру».

Относительно опасности, исходящей от некоторых компонентов борща, Лялина упомянула, что недостаточно хорошо обработанные или быстро сваренные овощи могут содержать нитраты, способные оказать негативное влияние на сердце и сосуды, вызвать скачки артериального давления, усугубить симптомы ишемической болезни сердца и повысить внутричерепное давление.

Особенно осторожно следует относиться к употреблению борща людям с заболеваниями кровеносной системы и повышенной чувствительностью к нехватке кислорода (гипоксии), поскольку содержащиеся в овощах нитраты способствуют выработке метгемоглобина, затрудняющего доставку кислорода тканям организма.

Эксперт также уточнила, что включение в блюдо щавеля недопустимо для людей с подагрой из-за высокого содержания щавелевой кислоты, а соль, добавляемая в суп, повышает концентрацию натрия и кислотность, что также представляет угрозу для людей с сердечно-сосудистыми патологиями.