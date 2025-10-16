В Омске неожиданно решили отметить 300-летие Екатерины II

Властям предстоит разработать план праздничных мероприятий.

Omskinform.ru В Общественной палате Омской области состоялась рабочая встреча с председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимиром Зориным.

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, среди которых роль институтов гражданского общества, реализации государственной национальной политики и многое другое, в том числе мероприятия. Одно из них – 300-летие со дня рождения императрицы Екатерины II.

– Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения президент России Владимир Путин поручил организовать празднование 300-летия со дня рождения Екатерины II, подписав соответствующий указ. Властям предстоит разработать план праздничных мероприятий. Регионам и муниципалитетам порекомендуют присоединиться к празднованию и также подготовить различные акции, – сообщается на сайте Общественной палаты.

Действительно, 17 сентября 2025 года президент подписал такой указ. Пока спорят, при каком царе появился город на Иртыше, доподлинно известно, что Екатериной II был подписан документ, по которому Омская крепость получила статус города в 1782 году.